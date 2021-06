Camille Lacourt à nouveau papa : "Jazz est super contente d'avoir un petit frère"

C'est l'un des plus grands nageurs français de l'Histoire, que ce soit par la taille, mais surtout par le talent ! Camille Lacourt, aujourd'hui retraité des bassins, a été à trois reprises champion du monde et fait désormais partie des légendes de la natation française. S'il a fait parler de lui sportivement, il est aussi très connu pour sa plastique parfaite et ses nombreuses conquêtes. Aujourd'hui en couple avec la mannequin Alice Detollenaere, l'ancien sportif de 36 ans vient d'accueillir son deuxième enfant, le petit Marius, né le 1er juin dernier.

Ca faisait longtemps qu'on avait envie d'avoir un enfant, mais quand Alice a appris qu'elle avait un cancer du sein, on a dû repousser ce projet

Interrogé dans le dernier numéro de Voici, paru ce vendredi 25 juin, Camille Lacourt en a profité pour parler de ce bel évènement qu'est la venue au monde de Marius. Une naissance qui n'a pas été si simple. "On avait hâte de le rencontrer. Ca faisait longtemps qu'on avait envie d'avoir un enfant, mais quand Alice a appris qu'elle avait un cancer du sein, on a dû repousser ce projet. Aujourd'hui c'est un rêve qui se réalise", confesse-t-il.

Désormais père de deux petits bouts, le beau gosse aux yeux bleus doit faire avec la présence de sa fille, Jazz, qu'il élève avec son ex-conjointe la Miss France Valérie Bègue. Heureusement pour lui, la venue de son petit frère a comblé la fille de Camille Lacourt. "Jazz est super contente d'avoir un petit frère", assure-t-il.

Je suis un père moderne. Alice ne peut malheureusement pas allaiter Marius, alors je lui donne le biberon avec plaisir

Si les premières semaines sont souvent compliquées avec l'arrivée d'un bébé, Alice peut compter sur la présence de Camille pour l'aider au quotidien. "Je suis un père moderne. Alice ne peut malheureusement pas allaiter Marius, alors je lui donne le biberon avec plaisir. Les hommes de ma génération sont plus impliqués dans la paternité, je trouve. On sort des vieux schémas, ça s'équilibre et c'est super", détaille-t-il.