Camille Lacourt, papa : déjà une grande première pour Marius, de tendres photos

Le 2 juin 2021, Camille et sa compagne avaient annoncé la naissance de leur fils en postant les premiers clichés du nourrisson à la maternité. "Marius Lacourt est né à 06h07 la nuit dernière. Après 23 heures de contractions qui se sont soldées par une césarienne, nous sommes les plus heureux ! Merci mon amour Camille, c'était dur mais une fois de plus tu m'as montré que ton amour pour nous était infaillible. C'est toi qui a choisi notre famille Marius, tu as choisi la bonne" écrivait Alice sur Instagram. Un nouveau bonheur pour Camille et Alice qui sont en couple depuis 2019.