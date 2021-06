Camille Lacourt et Alice Detollenaere parents : étape cruciale après la naissance de leur fils

Valérie Bègue, l'ancienne épouse de Camille Lacourt et papa de sa fille Jazz (8 ans), a félicité le couple pour la naissance de leur bébé. Élodie Gossuin, Énora Malagré, Hapsatou Sy, Marie Portolano, Valérie Trierweiler, Iris Mittenaere, Sylvie Tellier et tant d'autres ont envoyé leurs meilleurs voeux à Camille Lacourt et Alice Detollenaere.

Après avoir fait preuve d'adversité pendant le cancer du sein du mannequin, le couple forme enfin une famille. "C'est notre premier enfant, notre petit miracle. On en rêvait tellement fort tous les deux ! On s'était dit qu'on le ferait dès qu'on emménagerait ensemble (...) Après deux jours de retard, j'ai acheté un test de grossesse, mais j'étais quasi sûre, je le sentais (...) Sur le coup tous les deux on a été choqués, sidérés", se souvenait-elle auprès de Gala.