Camille Lacourt bientôt papa : Alice partage les "derniers jours" de sa grossesse en lingerie

Plus que quelques jours avant que Camille Lacourt et Alice Detollenaere n'accueillent leur premier enfant ! Le 28 mai 2021, la compagne du sportif a dévoilé ce qui sera peut-être la dernière photographie de son babybump sur Instagram. Vêtue d'un ensemble de lingerie sexy à pois et d'une chemise ample (appartenant sûrement à Camille ?) la jeune femme écrit : "Derniers jours avec mon bébé dans le ventre. Hâte de voir ta frimousse". Un accouchement qui est imminent puisqu'Alice a précisé à l'un des internautes qu'elle entamait la dernière semaine de sa grossesse et que la naissance de son petit garçon pouvait donc désormais arriver à tout moment.