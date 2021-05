Camille Lacourt et Alice Detollenaere, le mariage après bébé ? Ils évoquent ce "projet"

Ce n'est plus qu'une question de jours. Alice Detollenaere donnera bientôt naissance à son premier enfant, un petit garçon, qu'elle partagera avec Camille Lacourt. Un couple soudé par l'épreuve du cancer du sein de cette ancienne reine de beauté et l'arrivée rapide de leur bébé. Dans une interview à MagicMaman dévoilée le 13 mai 2021, le couple se confie sur ses envies de mariage.

"Je travaille sur un projet de livre à propos de mon histoire. Le mariage est un projet à moyen ou long terme", confie Alice Detollenaere, annonçant au passage une union prochaine avec Camille Lacourt, son compagnon depuis plus de trois ans. Après leur coup de foudre au salon de l'Auto en mars 2019, les amoureux ont formé une belle famille recomposée avec Jazz (8 ans), la fille du nageur et de Valérie Bègue, son ancienne épouse.

"Je fais partie de cette nouvelle génération d'hommes qui ont eu la chance d'avoir une famille aimante et qui ont envie de s'investir encore plus dans leur rôle. Je suis un papa poule, très impliqué dans la vie de son enfant. Je garde Jazz une semaine sur deux, en alternance avec sa maman, et tout se passe très bien", sourit Camille Lacourt auprès de nos confrères.

L'athlète olympique et Alice Detollenaere avaient pour projet de faire un bébé bien plus tôt. La vie en a voulu autrement en mettant un obstacle aux désirs du couple : un cancer du sein, heureusement opérable. "Nous avions prévu de commencer les essais bébés à la période où mon cancer a été détecté, c'était super triste. Après mon opération, j'ai préféré prendre mon temps. Au début, le fait de retomber dans le système médical et faire des échos m'a un peu plombée. Je ne réalisais pas encore", se souvient le mannequin.

En partageant son expérience sur les réseaux sociaux - et bientôt dans un livre -, Alice Detollenaere a pu communiquer avec d'autres femmes dans la même situation. Le mannequin parle ouvertement de sa poitrine asymétrique, de l'opération qu'elle refuse de faire et de sa grossesse difficile. "Idéalement, j'aurais aimé essayer d'allaiter. Mais le faire d'un seul sein ne m'attire pas. J'ai déjà une bonne asymétrie et psychologiquement, je n'ai pas envie de ça. Il faut aussi arrêter de se mettre la pression. Je serai vraiment contente de voir Camille donner le premier biberon à notre petit garçon", estime-t-elle. De quoi rééquilibrer la charge mentale !