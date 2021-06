Camille Lacourt papa attendri : tendre photo avec bébé, blotti contre lui

Camille Lacourt est en couple depuis 2019 avec la charmante Alice Detollenaere, ex-Miss Bourgogne et mannequin. Une femme rencontrée après avoir divorcé en 2016 de l'ancienne Miss France Valérie Bègue avec laquelle il garde de bonnes relations, pour le bien-être de leur fille Jazz. Le champion du monde de natation a été un compagnon présent et solide pour la belle Alice lorsqu'elle a eu le malheur d'affronter un cancer du sein. Un mauvais souvenir désormais derrière elle et qui est remplacé par le bonheur de ce petit garçon qui est venu combler son coeur.

"Marius Lacourt est né à 06h07 la nuit dernière. Après 23 heures de contractions qui se sont soldées par une césarienne, nous sommes les plus heureux ! Merci mon amour Camille, c'était dur mais une fois de plus tu m'as montré que ton amour pour nous était infaillible. C'est toi qui a choisi notre famille Marius, tu as choisi la bonne", a écrit la jeune maman sur Instagram.