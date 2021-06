Camille Lacourt à nouveau papa, le bonheur avec Alice Detollenaere : retour sur leur histoire d'amour

Le 2 juin 2021 est une date à marquer d'une pierre blanche pour Camille Lacourt (36 ans) et sa compagne Alice Detollenaere (33 ans). Le couple, qui s'est officiellement formé il y a un peu plus de deux ans, vient d'accueillir le petit Marius dans la famille. Une joie que les parents ont partagé avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Si tout a l'air simple et limpide entre les deux tourtereaux aujourd'hui, il a fallu que l'ancien nageur de 36 ans réapprenne à faire confiance au début de leur relation, après une histoire intense avec l'ancienne Miss France, Valérie Bègue.

Lorsqu'il se marie avec la belle réunionnaise en 2013, Camille Lacourt se voit déjà passer le reste de ses jours avec elle. Parents d'une petite Jazz, née en 2012, les choses vont pourtant prendre un autre tournant et le couple finit par se séparer en octobre 2016. Une période difficile pour l'ancien champion, qui va, par chance, rencontrer celle qui va tout changer pour lui. "J'étais pas forcément dans un bon mood de ma vie, du coup je n'étais pas une très très bonne personne à ce moment-là, mais elle a vu qu'il y avait quand même quelque chose derrière", se souvenait-il il y a quelques mois dans l'émission 50' Inside présentée par Nikos Aliagas.

Elle a su me redonner confiance en l'amour

Une rencontre décisive pour le champion, qui parle désormais de mariage alors qu'à l'époque il avait quasiment perdu espoir en l'amour. "Je crois qu'elle a su me redonner confiance en l'amour, parce que c'est dur de retomber amoureux, de refaire confiance", avait-il admis. Pour Alice, mannequin et actrice, tout n'a pas été simple non plus, surtout concernant le passé plutôt sulfureux du beau gosse né à Narbonne. "Je ne savais pas qu'il avait eu autant de femmes. Au début, j'ai trouvé ça un petit peu dur. On a eu plein de mises à jour tous les deux et finalement, ça s'est bien fini", expliquait-elle.

Si tout va pour le mieux aujourd'hui, il a fallu passer par une étape terrible, quand quelques mois après leur rencontre, la jeune femme développe un cancer du sein, avant de subir une mastectomie. Une épreuve très dure, mais qui a encore plus soudée les deux amoureux. Aujourd'hui, tout va pour le mieux et Camille a très bien soutenu sa compagne pendant la grossesse.