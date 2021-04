Camille Lacourt, soutien d'Alice Detollenaere pendant sa grossesse difficile : "Je ne pensais pas que ce serait aussi dur"

C'est un garçon ! Dans une interview croisée accordée à Gala, le jeudi 29 avril 2021, Camille Lacourt et Alice Detollenaere se confient sur l'arrivée imminente de leur futur bébé. On y apprend la réaction de Jazz (8 ans) - la fille du nageur et de Valérie Bègue - lorsqu'on lui annonce la nouvelle, mais aussi de nombreuses anecdotes sur la grossesse du mannequin, pas vraiment de tout repos.

"J'adore toucher son ventre, surtout quand le bébé fait la java tout le temps ! Au moins une fois par jour, on se fait coucou", s'attendrit Camille Lacourt. Au cours de cet entretien, Alice Detollenaere a tenu à le remercier pour son implication. "Camille ne se rend pas compte à quel point il est un soutien pour moi, parce que je ne pensais pas que ce serait aussi dur, la grossesse : je suis tout le temps malade, j'ai une peau horrible, plein d'acné, j'ai pris beaucoup de poids...", énumère Alice Detollenaere, qui ne semble pas encore avoir découvert les vergetures, les fuites urinaires ou bien même la rééducation périnéale.

"Avec tout ça, je vous jure qu'on vit un peu moins bien le truc ! Je n'arrête pas de lui en parler et lui, il m'écoute, me dit que je suis belle, me rassure, il est vraiment chouette", positive-t-elle. Des désagréments à subir afin d'accueillir un petit-être, qui semble déjà en valoir la peine. "C'est notre premier enfant, notre petit miracle. On en rêvait tellement fort tous les deux !", s'émerveille Alice Detollenaere.

Tombés fou amoureux, Alice et Camille avaient décidé de s'installer ensemble après plusieurs mois de relation intense. Ils s'étaient promis d'essayer d'avoir un enfant après l'emménagement, mais le cancer du sein du mannequin en a décidé autrement. Guérie rapidement après une opération, Alice Detollenaere est parvenue à tomber enceinte. Une belle histoire pour le couple. "Je suis entouré d'amour : j'avais déjà celui de ma fille, j'ai celui de ma femme, d'un petit bébé que j'ai hâte d'accueillir et même celui d'un chiot... À la maison, l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Tout mon bonheur est là", résume parfaitement Camille Lacourt.

