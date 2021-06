Camille Lacourt divorcé de Valérie Bègue : les raisons d'une rupture douloureuse

Camille Lacourt a tout pour être heureux. Père d'une petite Jazz, née en 2012, il vient tout juste d'accueillir un nouveau membre dans sa famille puisque le petit Marius est né hier de sa relation avec la mannequin et actrice, Alice Detollenaere. Une belle histoire qui a débuté en 2019 à une époque où l'ancien nageur avait quelque peu perdu foi en l'amour, comme il l'a récemment évoqué. Cette mauvaise période, il l'a doit à son divorce compliqué en 2016 avec l'ancienne Miss France, Valérie Bègue.

Tout avait pourtant si bien commencé entre les deux stars. Mariés en 2013 et déjà parents de Jazz, ils vivent six magnifiques années avant un divorce assez difficile à vivre pour celui qui a été un vrai soutien pour Alice durant sa grossesse. Dans son autobiographie, Cinquante Nuances de bleu (aux éditions Michel Lafon), sortie en février 2019, Camille Lacourt revient sur cette fin d'histoire très douloureuse pour lui et dont les prémices de la rupture remontent probablement à leur mariage. "Le 8 août 2013, j'ai épousé Valérie. Un peu trop tard sans doute. Quelque chose entre nous commençait à se fissurer, sans doute nous sommes-nous mariés pour tenter de stopper cette fêlure", écrit-il.

J'étais malheureux. Elle était malheureuse. Je m'en suis sorti, mais pas mon couple

Après trois années de vie commune, l'ancien sportif, qui a rapidement partagé les premiers moments avec Marius, voit son histoire avec Valérie Bègue se terminer, les deux amants n'étant tout simplement plus fait l'un pour l'autre. "J'étais malheureux. Elle était malheureuse. (...) Je m'en suis sorti, mais pas mon couple", se remémore-t-il avec le recul. Camille Lacourt reconnaît ses torts et estime qu'il a pu être par moment "imbuvable" avec son ex femme, même si cette dernière pouvait se montrer "invivable".