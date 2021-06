Camille Lacourt, papa très attendu : Alice pressée de quitter la maternité avec Marius !

Camille Lacourt et Alice Detollenaere sont aux anges ! Ils ont accueilli en début de semaine leur premier enfant, le deuxième pour l'ancien nageur. Ce samedi, la jeune maman a posté de nouvelles photos de leur petit garçon prénommé Marius, et ordonné à son compagnon de les retrouver au plus vite.

Alice Detollenaere compte plus de 26 000 abonnés sur Instagram. 26 000 internautes à qui elle a annoncé la naissance de son fils, et qu'elle tient informés de la suite des événements. Ce 5 juin 2021, le mannequin et son bébé ont enfin quitté l'hôpital. À cette occasion, celle qui a été élue Miss Bourgogne 2010 a posté deux nouveaux clichés d'elle avec son bébé.

"Sortie de la maternité aujourd'hui. Une nouvelle page s'écrit. C'est l'expérience la plus transcendante, humanisante qu'il m'ait été donnée de vivre. On t'attend @cam_lacourt_off (...) arrive vite", écrit-elle pour décrire ses clichés, montrant le petit garçon yeux fermés et bouche ouverte, blotti contre elle. En les voyant, il est certain de Camille Lacourt s'empressera de les rejoindre !