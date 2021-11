Camille Lacourt et Alice Detollenaere : "Jazz est le portrait de sa maman, Marius de son papa"

Camille Lacourt et Alice Detollenaere forment une belle famille recomposée. L'ancien nageur est papa d'une jeune Jazz, 9 ans, née de ses amours passées avec la Miss France Valérie Bègue. Et ensemble, le couple a accueilli son premier enfant, le petit Marius, qui fait le bonheur de ses parents depuis déjà 5 mois. Auprès de nos confrères du magazine Gala, Camille Lacourt et Alice Detollenaere, qui publie Guérie par ton amour (éditions Leduc), livre sur son cancer du sein, prennent la pose et se laissent aller à quelques confidences.

La cohabitation entre Jazz et Marius se passe à merveille. La fillette "est une grande soeur géniale", affirme Camille Lacourt. "Elle l'adore, lui donne le biberon, joue avec lui. Elle fait tout... sauf changer ses couches, il faut qu'on arrive à la convaincre !", poursuit-il, avec humour. Et Alice Detollenaere de souligner : "Ce que j'adore et qui me touche, c'est qu'ils ne se ressemblent pas du tout, Jazz est le portrait de sa maman, Marius de son papa mais on voit l'amour fort qu'il y a entre eux. Quand Jazz est là, Marius n'a d'yeux que pour elle !"

Autre différence que celle du physique entre les deux enfants : Jazz est encore aujourd'hui préservée, Marius prend déjà la pose. "Valérie Bègue, la maman de Jazz, et moi sommes très différentes sur ce sujet, même si on s'aime beaucoup, explique Alice Detollenaere. En écrivant sur mon cancer du sein, pour libérer et soutenir toutes les femmes touchées, on donne de nous mais cela a du sens. Donc montrer notre fils en a aussi." Et Camille Lacourt de confirmer : "Cela ne me fait pas peur de dévoiler une partie de notre intimité. On raconte des moments de vie que tout le monde traverse. Ce n'est pas intrusif mais un partage d'expériences donc cela a du sens. Ce n'est pas du voyeurisme mal placé."

D'ailleurs, la bouille du petit Marius en fait déjà craquer plus d'un ! Le tout jeune garçon a peut-être même déjà un avenir tout tracé... dans le mannequinat ! "Il est très à l'aise pour faire des photos, il est cool et sourit tout le temps. J'ai envie de l'inscrire dans une agence car j'ai plein de copines mannequins qui l'ont fait et tout se passe bien. La loi française protège les enfants. L'argent sera pour lui à ses 18 ans", déclare la jeune maman. Une idée qui plait bien à Camille Lacourt : "Il n'y a aucun mauvais impact pour un enfant. Et si ça peut lui faire quelques sous, tant mieux !" Toutefois, l'athlète est clair : pas question de pousser Marius, ni même Jazz, vers une voie qui ne leur correspond pas. "Mes enfants feront ce que bon leur semble", conclut-il.

L'interview de Camille Lacourt et Alice Detollenaere est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, actuellement en kiosques.