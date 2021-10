Valérie Bègue avec sa fille Jazz, 9 ans : anniversaire gourmand et aventurier !

Si on ignore si Camille Lacourt était présent ou non pour cette occasion, le sportif de 36 ans a tout de même eu une jolie pensée pour sa fille unique. Hier, celui qui est devenu papa de Marius (5 mois) avec sa compagne Alice Detollenaere, a posté une photo de Jazz et lui lors d'un séjour à Disneyland. "9 ans ma princesse. A jamais à tes côtés", a noté en légende le papa gaga.

Divorcés en 2016 après cinq ans de relation et trppis ans de mariage, Valérie Bègue et Camille Lacourt sont tout de même restés bons amis pour le bien de leur fille. S'ils ont refait leur vie, ils continuent à se voir. Et comme les photos postées sur leurs comptes Instagram le prouvent, Valérie Bègue, Alice Detollenaere et Jazz s'entendent à merveille. Une joyeuse famille recomposée !