Valérie Bègue en couple : qui est George Yates, son nouveau compagnon ?

La carrière de Valérie Bègue a débuté le 8 décembre 2007 : à 22 ans, elle est élue Miss France et succède ainsi à Rachel Legrain-Trapani. Une consécration qui va vite se suivre par une belle carrière de comédienne. Si on l'a vue au théâtre à ses débuts, elle est désormais présente à la télévision. Vous pourrez d'ailleurs admirer son talent ce soir dans un nouvel épisode de Camping Paradis où elle partagera l'affiche avec Laurent Ournac et sa bande. Si la carrière professionnelle de la jeune femme de 35 ans se déroule à merveille, elle a connu une vie amoureuse plus mouvementée...

En couple pendant plusieurs années avec le beau Camille Lacourt, les deux ont fini par se marier en août 2013. Ensemble, ils ont eu une fille, Jazz, née en octobre 2012, avant une rupture en octobre 2016. Aujourd'hui séparés, mais toujours proches, les deux anciens amants ont tous les deux refait leurs vies : si l'ancien nageur vient d'avoir un nouveau bébé avec Alice Detollenaere, Valérie Bègue a quant à elle retrouvé l'amour auprès d'un certain George Yates.

Peu connu des médias, le nouveau compagnon de Valérie Bègue est directeur des relations stratégiques auprès de WeWork, une entreprise spécialisée dans la mise à disposition de locaux et de services de Coworking. Valérie Bègue est très discrète sur cette relation, mais on sait qu'ils se fréquentent depuis l'été 2020, date des premières traces de la romance sur Instagram.