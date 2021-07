Chloé Mortaud et son mari au bord des larmes : immersion dans leur mariage idyllique

Après un enterrement de vie de jeune fille de folie, Chloé Mortaud a épousé Dean David Neiger le 20 juin 2021. Des photos du mariage de la Miss France 2009 avaient fuité sur Instagram lorsque ses copines Miss (Malika Ménard, Valérie Bègue, Iris Mittenaere, Flora Coquerel, Alexandra Rosenfeld et Marine Lorphelin ) ont partagé les coulisses de l'événement. Le 2 juillet 2021, c'est au tour de la mariée d'en dévoiler plus, sur le réseaux social de partage d'images.

Chloé Mortaud a posté une vidéo de neuf minutes qui dévoile les coulisses de son mariage. Comme on peut le voir, l'émotion était au rendez-vous, une certaine angoisse aussi. Dans la pièce où la jeune femme de 31 ans se prépare, on peut l'entendre dire : "C'est le stress quad même." Pour profiter du moment et décompresser un peu, la mariée boit une coupe de champagne. Puis c'est Mathis (8 ans), son fils né de sa relation passée avec le pilote automobile français Romain Thievin qui la rejoint. Le petit garçon excité et heureux pour sa maman se dévoile chic en costume et chemise blanche.

Puis vient le moment de la cérémonie. Chloé Mortaud a les larmes aux yeux en remontant l'allée au bras de son père dans sa divine robe de mariée louée, et Dean David Neiger a lui aussi les yeux mouillés en la voyant débarquer. Place ensuite à la fête et comme on peut le voir, le marié et son beau-fils échangent un câlin. On ne sait pas à quelle heure la soirée a terminé mais le lendemain, les mariés se sont affrontés lors d'un combat de sumo. Tous les deux ont accepté de se glisser dans ce costume pour le plus grand bonheur des invités morts de rire. Bref, leur mariage a été réussi.