Chloé Mortaud mariée à Dean : la Miss France a dit oui face à Iris Mittenaere et Valérie Bègue

Dimanche 20 juin 2021 a été un grand jour pour Chloé Mortaud. Notre Miss France 2009 a épousé l'homme qu'elle aime, Dean David Neiger. Après un enterrement de vie de jeune fille de folie qui a eu lieu il y a quelques jours, la jolie brune a vu son rêve se réaliser.

Ses proches étaient bien entendu invités à assister à la concrétisation de leur amour, et plus particulièrement ses amie Miss. En effet, Malika Ménard, Valérie Bègue, Iris Mittenaere, Flora Coquerel, Alexandra Rosenfeld et Marine Lorphelin n'auraient manqué cet événement très attendu pour rien au monde. Et toutes ont rivalisé de beauté pour le grand jour. Malika Ménard avait par exemple opté pour une longue robe mauve au dos nu quand Iris Mittenaere a choisi le rouge pour se mettre en valeur au côté de son séduisant compagnon Diego El Glaoui. Même couleur pour Valérie Bègue qui a brillé d'élégance dans une robe courte à manches bouffantes. Marine Lorphelin a opté pour un look plus classique avec une tenue pastel et Alexandra Rosenfeld est apparue plutôt sexy dans une robe moulante. Bref, un vrai défilé de beautés couronnées !

Dans un décor de rêve et avec une météo clémente après les gros orages qui se sont abattus un peu partout en France, Chloé Mortaud est apparue plusieurs fois à de brèves reprises sur les comptes Instagram de ses copines. L'occasion de découvrir en partie sa belle robe de mariée : une robe blanche bustier accessoirisée d'un voile. À en croire une story d'Iris Mittenaere, qui prenait la route en direction du mariage de son amie, c'est en Bourgogne qu'a eu lieu la cérémonie.

Chloé Mortaud n'a en revanche pas encore partagé d'images de ce grand jour, à l'exception du plan de table. Peut-être qu'elle réserve l'exclusivité à un magazine... Affaire à suivre.