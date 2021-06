Chloé Mortaud : EVJF de folie et cadeaux coquins avec Iris Mittenaere et Marine Lorphelin

Les choses se précisent pour Chloé Mortaud. Miss France 2009 va très prochainement épouser son compagnon Dean David Neiger, avec qui elle a officialisé la relation au mois de décembre 2019. Le couple vit à Miami, aux États-Unis mais c'est bien à Paris qu'ils ont récemment posé leurs bagages pour d'importants rendez-vous, comme le traditionnel enterrement de vie de jeune fille de la future mariée.

Chloé Mortaud a eu le droit à une soirée sur-mesure jeudi 17 juin 2021 en compagnie de ses amies les plus proches, dont plusieurs ont elles aussi été élues reines de beauté. En effet, comme l'a révélé la mannequin de 30 en story Instagram, elle s'est entourée de Marine Lorphelin, Flora Coquerel, Valérie Bègue, Malika Ménard et d'Iris Mittenaere.

L'événement 100% féminin a pu être suivi en partie sur les réseaux sociaux. Les fans des Miss ont alors pu découvrir qu'elles avaient privatisé Le Choupinet, un bistrot chic situé face au Jardin du Luxembourg dans le 6e arrondissement de la capitale, pour y dîner. Sur place se trouvaient d'adorables mais gigantesques ours en peluche ainsi qu'une décoration plutôt originale. Car pour l'occasion, le restaurant a placé un peu partout des pancartes à l'effigie du fiancé, Dean David Neiger. À noter que son visage s'est également retrouvé sur un gâteau.

Une suite d'exception pour continuer la fête

La soirée s'est poursuivie à l'hôtel de Sers, un 5 étoiles baptisé Baby Palace par les chanceux clients qui ont pu y séjourner. L'établissement se trouve à un emplacement idéal pour profiter du charme de Paris, dans le 8e arrondissement. Pour sa "bachelorette party", Chloé Mortaud et sa clique ont investi une somptueuse suite avec une terrasse généreuse pour admirer la Tour Eiffel. Prix pour la nuit : 1 700 euros. Auprès de ses copines, la maman de Matis (6 ans, né de ses anciennes amours avec le pilote automobile Romain Thievin) a pu danser, chanter et... ouvrir des cadeaux coquins. Elle a notamment reçu de la lingerie fine, et plus particulièrement un string noir.



Une soirée entre filles très festive donc et qui a certainement duré jusqu'au bout de la nuit. C'est en tout cas ce que laisse penser la mine fatiguée de Marine Lorphelin ce vendredi matin. "EVJF du jeudi = souffrance du vendredi. Mes patients, soyez gentils s'il vous plait", a-t-elle posté sur Instagram.