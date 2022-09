Chloé Mortaud accusée de prôner la médecin esthétique : sa réponse bien sentie

Chloé Mortaud ne cache rien à ses abonnés. Ainsi, le 14 septembre 2022, Miss France 2009 a fait une confidence qui n'a pas fait l'unanimité auprès des internautes, sur Instagram : elle a eu recours à la médecine esthétique.

Le temps passe et la belle brune de 32 ans a vu apparaître des rides dont elle se passerait bien. Ainsi, Chloé Mortaud a fait le choix de passer entre les mains d'un expert afin de réaliser des injections de botox. Un choix mûrement réfléchi comme elle l'a expliqué à la suite de son rendez-vous. En outre, elle a sondé ses proches avant de se lancer et s'est bien renseignée sur le sujet. "J'ai voulu faire ça en France et pas aux États-Unis car je ne fais pas confiance aux médecins américains et je voulais vraiment quelque chose de très naturel", a confié l'épouse de Dean David Neiger. La jeune femme, qui réside à Miami, a donc profité de son passage en France pour faire ses injections, dont le résultat serait visible sous deux jours selon son médecin. Un acte qui n'a pas plu à toute sa communauté.

À en croire une story Instagram, Chloé Mortaud a semble-t-il reçu quelques messages désobligeants. La maman de Matis (9 ans et né de sa relation passée avec le pilote automobile Romain Thievin) et Maeva (bientôt 6 mois, fruit de son union avec Dean David Neiger) a partagé une capture d'écran sur laquelle on peut voir le message d'une abonnée qui lui demande quel est le nom de son médecin. "J'ai reçu beaucoup de messages. En majorité positifs (il y a toujours des commentaires négatifs). Bref, je ne prône rien ! Je ne suis pas là pour dire 'il faut le faire' ou 'il ne faut pas le faire'. Je parle juste de mon expérience de façon honnête et transparente ! Mes choix sont les miens ! Pour ceux qui m'ont demandé le nom, je vous envoie ça en DM", peut-on lire en commentaire de la publication.

Chloé Mortaud a ensuite partagé une vidéo sur laquelle elle relève ses sourcils afin de voir s'il y avait du changement depuis ses injections de botox. "24h. Ça bouge ! Alors peut-être (à mon avis) un peu moins qu'hier, ou alors c'est juste dans ma tête", a-t-elle écrit. Une abonnée, qui a déjà eu recours à la médecine esthétique, lui a alors précisé qu'il fallait attendre plusieurs jours avant de constater les effets. L'ancienne reine de beauté devra donc s'armer de patience.