Chloé Mortaud de nouveau maman ! Une première photo et le doux prénom du bébé dévoilés

La famille des Miss s'agrandit ! Chloé Mortaud, qui avait été élue Miss France 2009, a donné naissance à son deuxième enfant, fruit de ses amours avec son époux David Dean Neiger. Déjà maman d'un petit garçon prénommé Matis (8 ans et né de sa relation passée avec le pilote automobile Romain Thievin), elle accueille un nouveau bébé dans la famille.

C'est sur Instagram, le 27 mars 2022, et en image, que la jolie brune de 32 ans a fait la belle annonce. En légende d'une adorable photo en noir et blanc de sa fille, sur laquelle on peut apercevoir une petite partie de son visage et sa main tenant l'une de celles de sa maman, Chloé Mortaud partage son bonheur. "24 Mars 2022 à 20h09. Bonjour Maeva. Une longue attente pour un pur bonheur! Nous sommes comblés que tu complètes notre petite famille. Nous allons profiter de ces premiers instants... Je reviens vers vous plus tard ! Je vous embrasse", écrit-elle.

En commentaires, ils sont nombreux à féliciter le couple pour l'arrivée de ce premier bébé à deux. Parmi les personnalités qui adressent de jolis messages à Chloé Mortaud et son amoureux, plusieurs Miss, à l'instar de Mareva Galanter (Miss France 1999) qui a écrit : " Merveille ! Félicitations, un immense bonheur à tous !"