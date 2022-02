Chloé Mortaud enceinte de son 2e enfant : baby-bump de sortie pour un jour très spécial !

C'est une nouvelle vie qui va bientôt commencer pour Chloé Mortaud. Notre Miss France 2009 est enceinte de son deuxième enfant. Un heureux événement qu'elle attend avec son mari David Dean Neiger et qu'elle n'a partagé à sa communauté qu'en décembre dernier. Pourtant, Chloé Mortaud est déjà très avancée dans sa grossesse. Elle arrive même doucement mais sûrement à son terme. C'est ce qu'elle a indiqué sur Instagram dimanche 6 février 2022 en postant des photos issues de sa baby-shower (fête prénatale).

Chloé Mortaud a eu le bonheur pour l'occasion de s'entourer de ses proches qui ont fait le déplacement à Los Angeles où elle vit. Elle a également pu capturer de nouveaux souvenirs d'elle enceinte. "#babyshower. Merci aux amis et à la famille d'être venu partager ce doux moment avec nous. À quelques semaines de ma due date je pense qu'il est temps de me reposer !", a-t-elle légendé. Sur les images, la jolie brune de 32 ans rayonne dans une longue robe d'été, d'abord seule avec les mains posées sur son ventre très rond qu'elle contemple avec tendresse. Puis, avec ses deux hommes, son époux David et son fils Matis (8 ans et né d'une précédente relation avec le pilote automobile Romain Thievin).

La publication de Chloé Mortaud a fait son petit effet puisqu'elle a rapidement reçu une vague de commentaires, notamment de la part de ses copines reines de beauté. Maeva Coucke, Iris Mittenaere, Alexandra Rosenfeld et même Sylvie Tellier ont en effet glissé de petits mots.

Pour l'heure, Chloé Mortaud n'a pas souhaité révéler le sexe de son futur bébé. Elle préfère s'amuser des pronostics des internautes, lesquels semblent prédire l'arrivée d'une petite fille. L'année 2022 s'annonce quoi qu'il en soit aussi belle que la précédente, où Chloé Mortaud et Dean David Neiger ont scellé leur amour en juin 2021 avec un mariage. De nombreuses Miss avaient alors fait le déplacement. Le couple s'était par la suite envoyé en lune de miel en Italie.