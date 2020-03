Chloé Mortaud amoureuse : elle annonce ses fiançailles avec Dean

Entre Chloé Mortaud et son nouveau chéri, les choses s'accélèrent. En juillet 2019, la jolie brune de 30 ans annonçait sa séparation du pilote automobile Romain Thievin, avec qui elle a eu un enfant, Matis (6 ans). Elle a finalement retrouvé l'amour en la personne de Dean David Neiger, un homme d'affaires qu'elle a présenté en décembre dernier sur ses réseaux sociaux. Quatre mois plus tard, le couple a décidé de passer un cap : celui du mariage !

En effet, sur Instagram ce jeudi 12 mars, Miss France 2009 a annoncé ses fiançailles à travers une adorable photo d'elle et Dean. "'He asked... she said YES!' Il a demandé (à genou, oui, oui !) et j'ai dit oui (les larmes aux yeux) ! Je t'aime...", inscrit-elle amoureusement. Très vite, la jeune femme a reçu une vague de félicitations, notamment de la part de ses copines reines de beauté, comme Rachel Legrain-Trapani, Ophélie Mézino, Marine Lorphelin, mais aussi Malika Ménard qui ont inondé son flux de commentaires à l'aide d'émojis en forme de coeur.

Très discrète sur sa vie privée, Chloé Mortaud en dit peu sur sa relation avec Dean. Mais en se baladant sur son compte Instagram, on constate que ce dernier s'entend à merveille avec le petit Matis, avec qui il semble avoir développé une belle complicité. Du côté du futur marié, tout ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est qu'il se présente sur ses réseaux comme ayant été "conçu en Israël" et "originaire de Belgique". Il parle six langues (allemand, anglais, français, portugais, espagnol et hébreu) et travaille pour la compagnie Sky Organics basée à Miami. D'ailleurs, c'est actuellement dans cette ville de Floride que Chloé Mortaud se trouve, comme en témoignent ses stories.