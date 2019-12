Chloé Mortaud (Miss France 2009) amoureuse : elle présente son nouveau chéri

Le Père Noël est passé avant l'heure pour Chloé Mortaud... La belle Miss France 2009, élue auparavant Miss Albigeois Midi-Pyrénées, n'est plus un coeur à prendre. Sur son compte Instagram, lundi 2 décembre 2019, elle a posté un selfie d'elle avec son nouveau chéri.

La reine de beauté, qui est en voyage en Australie, a pris la pose dans une jolie robe au côté d'un charmant blondinet en chemise. "First trip. Ready for the next one with you. [Premier voyage, je suis prête pour le prochain avec toi, NDLR] #australia #sydney #travel #love #wedding", a-t-elle commenté. Il semble que le couple soit donc à l'autre bout du monde pour assister à un mariage.

Chloé Mortaud n'a pas encore donné de précisions sur son amoureux mais a reçu des messages de félicitations notamment de la part de ses consoeurs Linda Hardy et Corinne Coman, qui ont posté dans les commentaires de petits émojis. Le nouveau compagnon de la belle n'est cependant pas très difficile à identifier puisqu'il s'agit de Dean David Neiger, lequel se présente sur les réseaux sociaux comme ayant été "conçu en Israël" et "originaire de Belgique". Il parle six langues (allemand, anglais, français, portugais, espagnol et hébreux) et travaille pour la compagnie Sky Organics basée à Miami, en Floride.

Chloé Mortaud l'aurait-elle rencontré dans le cadre de son travail ? La jeune femme a quitté la France il y a plusieurs années pour s'installer à Las Vegas. Dans le Nevada, où elle a habité avec son ancien compagnon le pilote automobile Romain Thievin, père de son fils Matis (6 ans), elle a entamé une nouvelle vie, se lançant dans le business avec la marque de cosmétiques Mademoiselle Provence. "J'aimerais beaucoup reconstruire une famille, mais je ne me précipite pas. Je voudrais quelqu'un qui m'accompagne, mais je ne veux pas revivre une séparation", déclarait-elle l'été dernier à Gala. Visiblement, elle a franchi le pas.