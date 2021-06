Mariage de Chloé Mortaud : révélation inattendue sur sa robe, deuxième enfant... L'ex-Miss se confie

La journée du 20 juin 2021 restera à jamais gravée dans les mémoires de Chloé Mortaud et Dean Neiger. Ce jour-là, Miss France 2009 et l'entrepreneur belge de 38 ans se sont unis pour le meilleur et pour le pire devant leurs 90 invités (parmi lesquels de nombreuses Miss). Un événement magique sur lequel les jeunes mariés sont revenus auprès de nos confrères de Gala.

Leur histoire d'amour a tout d'un conte de fées. Chloé Mortaud et Dean se sont rencontrés en 2017, dans un salon américain sur la beauté. Ils ont échangé quelques mots et sont ensuite restés amis. Mais ils ont fini par tomber dans les bras l'un de l'autre et depuis, ils ne se sont plus quittés. Tous deux ont trouvé un nid d'amour à Miami. Ils se sont donc mariés civilement aux Etats-Unis, un an après la romantique demande en fiançailles de l'entrepreneur à Los Angeles (pétales de roses et genou à terre). Mais tous deux ont tout de même souhaité faire une cérémonie en France.

C'est le château de Vallery, en Bourgogne, que Chloé Mortaud et Dean ont choisi pour organiser leur cérémonie religieuse juive. Pour son cher et tendre, la belle brune de 31 ans a "accepté cette bénédiction avec un rabbin laïc". "Une magnifique preuve d'amour s'il en fallait encore", a précisé le marié. Bien que la Covid-19 leur a mené la vie dure pour leurs préparatifs, les amoureux n'ont pas perdu leur bonne humeur et ils ont bien fait car ils ont réussi à se dire "oui". "J'ai épousé mon meilleur ami. Il est doux, il m'apaise : c'est le bon j'en suis certaine", a déclaré l'ancienne reine de beauté.

Pour son grand jour, Chloé Mortaud s'est tournée vers la designeuse israélienne Galia Lahav pour la robe de mariée de ses rêves. "Mais je ne l'ai pas achetée. On me l'a prêtée, car je trouve que c'est beaucoup d'argent dépensé pour une seule utilisation", a-t-elle précisé.

Matis (8 ans, né de ses anciennes amours avec Romain Thievin) faisait bien entendu partie de la liste des invités. Et le bonheur devait se lire sur son visage, car il entretient une "relation fusionnelle" avec Dean. Tout va donc bien au sein de cette belle-famille recomposée. Et pour l'heure, il n'est pas prévu qu'elle s'agrandisse. Chloé Mortaud n'est en effet "pas pressée de lui donner un petit frère ou une petite soeur". Les amoureux préfèrent profiter de leur lune de miel prévue en Italie avant de retrouver leur nid d'amour.