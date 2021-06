Iris Mittenaere décomplexée : elle pose topless dans les bras de son chéri Diego

Depuis qu'elle a été élue Miss France en 2016, Iris Mittenaere vit un rêve éveillé. La reine de beauté est sollicitée de toute part et prête volontiers son image à des marques toutes plus reconnues les unes que les autres. Devenue une véritable mannequin, elle maîtrise l'art de la pose en toute circonstance, encore plus lorsqu'elle se trouve dans les bras de son compagnon Diego El Glaoui. Le couple a d'ailleurs eu l'occasion d'agrémenter ses réseaux sociaux de nouvelles sublimes photos de son dernier voyage. C'est en Corse que les tourtereaux ont récemment posé leurs bagages pour un séjour placé sous le signe de l'amour.

Au cours du week-end, Iris Mittenaere et Diego ont notamment profité d'une agréable balade en bateau avec un groupe d'amis, dont l'ex de Caroline Receveur, Valentin, et la soeur de Diego, Kenza, faisaient partie. Et malgré une météo capricieuse, la jolie brune a su donner un coup de chaud à ses millions d'abonnés... en faisant tomber le haut !

En effet, ce dimanche 6 juin 2021, la jeune femme de 28 ans a posté une série de photos d'elle en train de profiter d'un moment câlin avec son amoureux sur le lit en filet du bateau. Simplement vêtue de son jean, Iris Mittenaere est allongée topless sur Diego, le regard tourné vers l'horizon qui s'offre à elle. "Blue jeans, no shirt ... (baby you made my eyes burn)", a-t-elle légendé, reprenant les paroles de Lana del Rey dans la chanson Blue jeans. Très vite, les internautes ont réagi en masse pour complimenter les beaux clichés du couple.