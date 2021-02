Iris Mittenaere et Diego : Leurs proches et amis inquiets après l'annonce d'un crash d'hélicoptère

Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui ont effrayé leurs abonnés. Le 10 février 2021, le couple a donc tenu à les rassurer en story Instagram.

A l'instar de Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard, Miss France et Miss Univers 2016 s'est rendue à Courchevel le week-end du 6 février. Diego et elle y ont été invités pour découvrir les joies de la célèbre et très huppée station de ski située en Savoie. Sur Instagram, Iris et son cher et tendre ont partagé leurs aventures pour le plus grand bonheur de leurs fans. Ils ont notamment fait de l'hélicoptère. Une activité qui leur a d'ailleurs valu de recevoir de nombreux messages.

Mardi, un hélicoptère s'est crashé sur les hauteurs de Courchevel. On déplore deux morts et trois blessés. Il a été précisé dans un communiqué que les victimes sont "de nationalité française et âgées de 54 à 72 ans". Une information dont les internautes ne devaient pas disposer puisque, inquiets, ils ont innondé Iris Mittenaere et Diego de messages pour savoir s'ils allaient bien. Très vite, le beau brun a donc donné de leur nouvelle en story Instagram.

"Nous avons reçu de très nombreux messages de proches, d'amis ou followers bienveillants demandant si tout allait bien pour Iris et moi. Nous n'étions pas dans l'appareil qui s'est écrasé. Nous nous sommes presque croisés parce que nous avons décollé peu avant eux. Cela rappelle parfois sèchement que la vie ne tient parfois qu'à un fi, à une malchance, et qu'il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas. Profitons en toujours au maximum tant qu'on est là", a-t-il écrit. Il n'a également pas manqué d'avoir une pensée pour les victimes et leurs proches.

De son côté, Iris Mittenaere a partagé la story de Diego pour que ses abonnés ne loupent pas le message. Puis elle a également eu une pensée pour "les victimes et leurs familles".