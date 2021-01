Iris Mittenaere, bientôt le mariage avec Diego ? Son très gros appel du pied !

Iris Mittenaere est de retour le 2 janvier 2021 sur TF1 dans Ninja Warrior aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand. La Miss France 2016 et Miss Univers 2016 a en effet fait un sacré bout de chemin depuis ses couronnements, professionnellement comme personnellement.

La jeune femme timide est devenue animatrice, influenceuse mais surtout sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle veut et ose le dire. Ainsi avait-elle fait part de sa frustration d'être sous-exploité par TF1. Interviewée aujourd'hui par Le Parisien TV Magazine, la jeune femme de 27 ans confie : "C'est vrai que j'aimerais progresser et tester autre chose. On en a discuté avec TF1 et ils ont envie de me donner des rôles différents. Après, je ne veux pas faire de la télé pour faire de la télé. J'ai envie de programmes qui me correspondent, notamment du divertissement. Cela peut être de la beauté, des voyages ou de l'humour.. et pourquoi pas travailler aussi sur TFX ?" Elle ne risque donc pas de disparaître du paysage audiovisuel.

Elle qui a fait ses débuts sur Chérie FM, est aussi sollicitée par le milieu du cinéma (elle attend le bon scénario pour se lancer et souhaite prendre des cours. Bref, tout lui réussit sur le plan professionnel mais aussi dans la vie privée puisqu'elle file toujours le parfait amour avec son compagnon Diego El Glaoui. Une relation amoureuse officialisée en septembre 2019. Cela fait donc un peu plus d'un an et Iris Mittenaere sait que Diego est l'homme de sa vie. En effet, elle ne serait pas contre l'épouser, au contraire ! Elle confie à nos collègues : "J'ai envie de me marier mais c'est n'est pas moi qui décide ! On est un peu vieux jeu..." Et poursuit : "On a la même vision des choses même si nous venons d'univers très différents. Diego est marocain et a grandi à Paris. Moi, je viens du Nord et j'ai été élevée à la campagne... nous sommes très complémentaires."