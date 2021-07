Camille Lacourt et Alice Detollenaere séparés, la faute à une énorme gaffe...

Lors d'une interview accordée à Voici datant du 25 juin dernier, Camille Lacourt avait partagé sa joie de pouponner avec sa compagne et était revenu sur les étapes difficiles qu'ils ont surmontés ensemble :"Ca faisait longtemps qu'on avait envie d'avoir un enfant, mais quand Alice a appris qu'elle avait un cancer du sein, on a dû repousser ce projet. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. Il indiquait également être très impliqué au quotidien pour son fils et celle qui partage désormais sa vie. "Je suis un père moderne. Alice ne peut malheureusement pas allaiter Marius, alors je lui donne le biberon avec plaisir. Les hommes de ma génération sont plus impliqués dans la paternité, je trouve", confiait-il.

Si Camille Lacourt est un père attentionné, il semble que cette nouvelle naissance l'ait un peu secoué, au point d'en oublier l'essentiel avant d'embarquer à bord d'un avion !