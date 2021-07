Camille Lacourt : Sa compagne Alice affiche une silhouette d'enfer, un mois après son accouchement

Camille Lacourt se comporte comme un papa idéal depuis que Marius a rejoint sa vie. "Je suis un père moderne. Alice ne peut malheureusement pas allaiter Marius, alors je lui donne le biberon avec plaisir, détaillait-il dans les colonnes du magazine Voici. Les hommes de ma génération sont plus impliqués dans la paternité, je trouve. On sort des vieux schémas, ça s'équilibre et c'est super." Il faut dire qu'il a l'habitude. En couple avec Valérie Bègue pendant six ans, l'ancien sportif est déjà père d'une fille baptisée Jazz, qui a 7 ans. La petite serait d'ailleurs ravie à l'idée que la famille s'agrandisse. Bref, chacun nage en plein bonheur !