Camille Lacourt et Alice Detolleare parents de Marius : les caméras s'invitent chez eux

Ce n'est pas la première fois que Camille Lacourt et Alice Detollenaere accueillent les caméras de 50' Inside, présentée par Nikos Aliagas sur TF1. Un reportage leur avait été consacré en janvier dernier. L'ex-mari de Valérie Bègue avait notamment expliqué comment sa compagne lui avait redonné foi en l'amour après une rupture difficile.

Déjà avant la naissance du petit Marius, Camille Lacourt et Alice Detollenaere accueillaient des journalistes de Gala pour un reportage photo au sein de leur appartement. On apprenait l'arrivée d'un petit nouveau dans la famille, un chiot croisé bauceron et bouvier, ainsi que le sexe de leur bébé. Un bonheur pur également partagé avec Jazz (8 ans), première fille du nageur issue de son mariage avec Valérie Bègue. "Ma fille était si heureuse quand elle a su qu'elle allait avoir un petit frère, c'était vraiment touchant", avait-il confié lors de cet entretien.