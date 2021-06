Valérie Bègue en couple avec Georges Yates : rare apparition pour une occasion spéciale

L'amour, avec un grand A. Depuis plusieurs mois, Valérie Bègue file le parfait amour avec un certain Georges Yates. Une relation qu'elle n'hésite pas à dévoiler au grand jour. Pour preuve, Miss France 2008 a de nouveau posé avec l'homme qui fait battre son coeur et a dévoilé les photos sur son fil d'actualité Instagram.

Le 20 juin 2021 a été un jour particulier pour Chloé Mortaud. Dimanche dernier, elle a épousé son cher et tendre Dean devant ses proches, parmi lesquels certaines anciennes reines de beauté. Valérie Bègue était de la partie et elle n'est pas venue seule. C'est accompagnée de Georges Yates qu'elle a fait le déplacement en Bourgogne. Et elle n'a pas manqué de partager quelques photos. Sur son fil d'actualité, elle a notamment publié des clichés sur lesquels elle apparaît complice avec son compagnon.

Sur la première photo, Valérie Bègue et Georges Yates se regardent amoureusement. Elle est sublime en robe courte à manches bouffantes et lui en costume bleu. Sur la seconde, il embrasse tendrement la belle brune de 35 ans sur la joue. "Beaucoup d'amour, d'amitié, de retrouvailles, de rosé, de rires, de danse, de champagne, de rencontres, de couleurs, d'émotions, de soleil et de doliprane", peut-on lire en légende.