Valérie Bègue en couple ? Photo d'un baiser à un bel inconnu

Valérie Bègue, la belle Miss France 2008, profite actuellement des vacances pour découvrir, ou redécouvrir, les beautés de la ville de Marseille. Alors que la jolie brune de 34 ans diffuse depuis plusieurs jours des photos de ce séjour qu'elle passe avec sa fille Jazz, dimanche 26 juillet 2020, en story de son compte Instagram, elle a posté une photo pleine d'amour. Elle y dévoile le visage d'un charmant jeune homme.

Valérie Bègue est très discrète sur sa vie privée. En dehors de son mariage passé avec Camille Lacourt (papa de la petite Jazz, 7 ans), on ne sait pas grand-chose de sa vie amoureuse. Alors quand la marraine d'Ava (9 ans), fille d'Alexandra Rosenfeld et de Sergio Parisse, laisse entendre qu'elle est amoureuse, forcément, ça ne passe pas inaperçu.

Dimanche, Valérie Bègue a semble-t-il changé de destination et s'est envolée pour Lisbonne (Portugal). Un séjour romantique comme le laisse entendre la photo d'elle, prise en noir et blanc, embrassant un jeune homme sur la joue. Elle a inscrit sur ce cliché le mot love. Tout laisse à penser que le charmant brun serait son nouveau compagnon. Qui est-il ? Sont-ils vraiment ensemble ? Depuis combien de temps ? Impossible d'en avoir plus avec juste cette photo comme indice. Un peu de patience avant d'en savoir plus...

Valérie Bègue est restée proche de Camille Lacourt pour le plus grand bonheur de Jazz. L'ex-couple ne se fait pas la guerre et on a pu voir que la Miss France 2008 a même pris la pose avec Alice, la compagne de son ex-mari. Nul doute donc que l'ex-nageur professionnel accueillera également à bras ouverts le nouvel amour de son ex-femme.

En 2018, Valérie Bègue avait expliqué à Télé Star : "Ce n'est pas parce qu'on est séparés qu'on ne reste pas soudés. C'est un homme qui a compté énormément dans ma vie. On a été marié, on a eu une fille ensemble... L'histoire est terminée, pour autant je garde énormément de respect et de tendresse pour Camille. Et je sais que c'est réciproque. Il est mon ami. Si tous les couples pouvaient se séparer ainsi..."