Valérie Bègue refuse d'exposer sa fille Jazz : "Ce serait injuste"

Lorsqu'il s'agit du bien-être de sa fille, Valérie Bègue ne plaisante pas ! Miss France 2008, aujourd'hui comédienne et animatrice, est à l'affiche de la pièce de théâtre Tant qu'il y a de l'amour au côté de Marie-Anne Chazel et Patrick Chesnais. Cette comédie romantique sera diffusée sur C8 ce soir.

Maman d'une petite Jazz âgée de 9 ans, fruit de son union avec le nageur Camille Lacourt, la reine de beauté a expliqué qu'elle refuse catégoriquement de montrer le visage de sa fille. "Je pense que ça serait injuste. Je ne veux pas l'exposer. Il faut que ce soit son choix, quand elle sera suffisamment grande", a-t-elle déclaré dans le documentaire La vraie vie de vos Miss.

La Réunionnaise s'est également épanchée sur son histoire d'amour avec son ex-mari et leur relation en tant que co-parents. "Son père et moi, on est tous les deux connus médiatiquement. Son père parce que c'était un très grand champion de natation. Moi, on m'a connue grâce à mon titre de Miss France", affirme Valérie Bègue, qui précise qu'elle ne souhaite pas "imposer la médiatisation" à son enfant.