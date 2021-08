Diaporama Valérie Bègue refuse d'exposer sa fille Jazz : "Ce serait injuste"

Valérie Bègue partage une photo avec sa fille Jazz et son ex-mari Camille Lacourt sur Instagram le 3 avril 2017.

Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere - Soirée de réouverture de la boutique "Breitling", située rue de la Paix. Paris, le 3 octobre 2019. © Rachid Bellak/Bestimage

Camille Lacourt, Alice Detollenaere et Valérie Bègue réunis pour l'anniversaire de Jazz, qui a fêté ses 7 ans. Octobre 2019

Camille Lacourt, Alice Detollenaere et Valérie Bègue réunis pour l'anniversaire de Jazz, qui a fêté ses 7 ans. Octobre 2019

Valérie Bègue et sa fille Jazz à Marseille.

Valérie Bègue et son nouveau chéri, George Yates.

11 / 14

Camille Lacourt et sa femme Valérie Bègue sont les parrain et marraine du 10ème anniversaire du partenariat entre Pampers et l'Unicef pour le vaccin des enfants contre le tétanos. Paris, le 13 novembre 2015.