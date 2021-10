Camille Lacourt : Sa compagne Alice va devoir subir une lourde opération

Alice Detollenaere est une survivante. La compagne de Camille Lacourt, qui a accouché d'un petit Marius le 1er juin dernier, s'est battue contre un cancer du sein durant des mois. Aujourd'hui, la jeune femme, qui a été élue Miss Bourgogne 2010 partage son vécu et ses conseils via son compte Instagram et raconte son histoire dans un livre intitulé Guérie par ton amour (Editions Leduc). Si le spectre de la maladie s'est éloignée, Alice Detollenaere doit encore faire quelques sacrifices.

Dans sa story, elle a partagé une épouvantable nouvelle : elle doit très bientôt se faire opérer. "Reçu les résultats de l'analyse génétique. Une nouvelle étude a pu mettre en évidence un gène altéré chez moi. Conclusion : il est indispensable de continuer à donner pour la recherche, ablation préventive du sein droit pour moi", note la jolie brune, qui fait beaucoup de prévention autour du cancer et pousse ses abonnées à se tourner vers la médecine et à aider la recherche.