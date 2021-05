Camille Lacourt : Sa chérie Alice, enceinte et impatiente, partage sa drôle de technique pour faire venir bébé

Camille Lacourt, déjà papa d'une petite fille prénommée Jazz (née en 2012 de son mariage passé avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue), n'avait pas caché sa joie à l'idée de devenir papa pour la deuxième fois. "Je voulais vous annoncer officiellement que 2021 sera une belle année pour nous. @alice_deto va devenir la plus belle des mamans, jazz la plus fabuleuse des grandes soeurs et moi le plus heureux des hommes. Vous l'aurez compris dans quelques mois un petit être va nous combler de bonheur", avait confié la beau nageur sur son compte Instagram en janvier dernier.