Valérie Bègue en vacances : elle dévoile des craquantes photos de sa fille Jazz

Valérie Bègue a beau s'être séparée du père de la petite Jazz, Camille Lacourt, ce dernier lui a offert le plus beau des cadeaux en lui faisant découvrir les joies de la maternité. Et malgré leur séparation, suivie de leur divorce en 2016, les célèbres ex entretiennent de très bonnes relations pour le bien-être du fruit de leur amour. Alice, la nouvelle compagne du sportif, a même été accueillie à bras ouverts dans la famille. Du côté de Valérie Bègue, c'est bien en solitaire qu'elle élève la plupart du temps sa fille unique.

Lors d'une interview pour Télé Star, la grande amie de Nagui se laissait aller à de rares confidences sur sa vie de maman et révélait au passage l'origine du prénom de Jazz. "On ne passe pas une journée sans musique toutes les deux. On danse aussi beaucoup. Pendant longtemps, j'étais très branchée musique anglo-saxonne. À présent, je suis très jazz et variété française. Je fais découvrir cela à ma fille, qui est fan de Bashung, de Brel et de Jean Ferrat. Elle est curieuse de tout. Peu d'enfants de 7 ans connaissent ce répertoire et j'en suis très fière."