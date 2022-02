"Dernière soirée avec mon néné" : Alice Detollenaere publie un message poignant juste avant son ablation

Alice Detollenaere est une femme pleine de courage et elle en a encore fait la preuve il y a quelques heures. La compagne de Camille Lacourt, avec qui elle est en couple depuis avril 2019, a eu le malheur d'être atteinte d'un cancer du sein. Ancienne Miss Bourgogne, la jeune femme vit une histoire d'amour magnifique avec le beau gosse de la natation française. Les deux tourtereaux n'hésitent pas à partager des moments de vie sur les réseaux sociaux où leur complicité plait énormément aux internautes. Depuis le 1er juin 2021, ils sont même devenus parents d'un adorable garçon qu'ils ont appelé Marius et qui fait leur bonheur au quotidien.

Si tout va pour le mieux au sein de leur famille, Alice et Camille ont dû passer par une terrible épreuve suite au cancer du sein diagnostiqué début 2020. Après en avoir fait part publiquement, l'ancienne Miss s'est fait opérer avec succès, mais visiblement elle a encore quelques étapes à franchir avant d'être totalement libérée de cette maladie. Comme elle l'a annoncé il y a quelques heures sur son compte Instagram, celle qui est suivie par plus de 32 000 abonnés a envoyé un petit message subtil pour expliquer qu'elle devait subir une nouvelle opération au niveau de la poitrine. "Dernière soirée avec mon bébé et avec mon néné", écrit-il en commentaire.

Demain soir tu seras avec ton papa mon amour

Alice Detollenaere a ajouté quatre belles photos à sa publication, deux où elle est en train de donner le biberon à l'adorable petit Marius, et deux autres où on voit le petit garçon s'amuser avec son père. Camille Lacourt qui va devoir s'occuper de son fils pendant que sa compagne sera à l'hôpital, comme elle le rappelle : "Demain soir tu seras avec ton papa mon amour". Un message émouvant auquel l'ancien compagnon de Valérie Bègue a répondu en commentaire, pour soutenir celle qui partage sa vie. "Et tu seras encore plus fier de ta maman mon fils", a-t-il écrit, Alice lui répondant avec un emoji coeur rouge.