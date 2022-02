Camille Lacourt : Sa compagne Alice Detollenaere lui fait une drôle de demande !

Dans tous les couples, la répartition des tâches ménagères et souvent l'occasion de petites voir de grosses tensions. Pour Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere, les choses semblent plutôt bien se passer. Officiellement ensemble depuis avril 2019, les deux tourtereaux filent le parfait amour et le 1er juin 2021, ils ont même accueilli leur premier enfant, Marius. Gagas de leur petit garçon, les nouveaux parents passent beaucoup de temps avec lui et n'hésitent d'ailleurs pas à partager ces bons moments avec leurs fans sur les réseaux sociaux.

Camille Lacourt s'occupe du lit tous les jours !

Hier soir, Alice Detollenaere était visiblement d'humeur rieuse si l'on s'en tient à ses dernières stories. À ses 31 000 abonnés, l'ancienne Miss Bourgogne a partagé une photo de son lit. À première vue rien de bien intéressant, mais elle y a ajouté quelques mots pour expliquer la situation. "Il y a quelques jours j'ai dit à mon homme que lorsqu'il faisait le lit, ça me rendait heureuse", explique-t-elle. Et visiblement, l'ancien champion de natation a pris l'information au pied de la lettre : "Il le fait tous les jours depuis", conclut la jeune maman en y ajoutant des smileys exprimant sa joie et le côté très amusant de la situation.

Tout semble aller pour le mieux donc au sein du foyer de Camille Lacourt, qui se comporte comme un compagnon modèle si l'on en croit celle qui partage sa vie. Après une longue relation avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue, avec qui il a eu une fille, Jazz, l'ancienne star de la natation à retrouver l'amour avec la belle brune originaire de Bourgogne.

Les parents de Marius sont donc pour le partage des tâches ménagères au sein du couple et cela semble parfaitement fonctionner pour le moment !