Alice Detollenaere et Camille Lacourt parents : grande première pour le petit Marius !

Déjà papa d'une fille prénommée Jazz (9 ans), née de son mariage passé avec Valérie Bègue, le nageur avait raconté comment celle-ci avait réagi en apprenant l'arrivée de son petit-frère : "Ma fille était si heureuse quand elle a su qu'elle allait avoir un petit frère, c'était vraiment touchant", racontait Camille Lacourt dans les pages de Gala. Le 2 juin 2021, sa nouvelle compagne Alice Detollenaere accouchait de leur petit garçon.

Un immense bonheur pour le couple qui avait connu l'enfer avec le cancer du sein du mannequin, aujourd'hui en rémission. "C'est notre premier enfant, notre petit miracle. On en rêvait tellement fort tous les deux ! On s'était dit qu'on le ferait dès qu'on emménagerait ensemble (...) Après deux jours de retard, j'ai acheté un test de grossesse, mais j'étais quasi sûre, je le sentais (...) Sur le coup tous les deux on a été choqués, sidérés", se souvenait-elle auprès de Gala.