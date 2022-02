Brad Pitt trahi par Angelina Jolie : il vient de déposer plainte contre l'actrice

Réussiront-ils un jour à conclure ce divorce ? En pleine bataille pour la garde de leurs enfants, Angelina Jolie et Brad Pitt doivent régler un autre sujet devant le juge, selon TMZ. En effet, les deux acteurs sont actuellement en pleine bagarre concernant le vignoble, acheté en France en 2008 avec leur château de Miraval, dans lequel ils s'étaient mariés en 2014.

A l'époque, l'acquisition leur avait coûté plus de 28 millions de dollars et depuis, la production de vin s'est considérablement développée, encouragée par le nom des acteurs sur les bouteilles et les efforts de Brad Pitt, qui a selon lui "beaucoup investi de temps et d'argent".

Sauf que depuis le divorce, l'ancien couple ne veut désormais plus rien avoir à faire ensemble. Angelina Jolie a donc décidé de vendre ses parts à la société Tenute del Mondo, détenue par un oligarque russe et producteur de vodka, Yuri Shefler.

Une décision qui a rendu fou de rage son ex-mari ! Dans un courrier envoyé au juge, celui-ci explique qu'il n'était pas au courant de la vente et encore moins de l'identité du nouvel acheteur, qui selon lui va "faire des ravages" dans son exploitation. Mettant en avant le fait qu'il est le seul à s'être soucié de la vigne depuis toutes ces années, il estime qu'elle a violé l'un des accords entre eux.

En effet, selon l'acteur, chacun d'entre eux était d'accord pour donner un droit de regard à l'autre sur la vente et sur le nouvel acheteur. Or, Angelina Jolie aurait cette fois parlé d'un "acheteur inconnu" avant de signer en cachette de son ex-mari. Celui-ci attend désormais de la justice qu'elle annule le deal et réclame des dommages et intérêts. Pour rappel, Angelina Jolie possédait environ 40% des droits de la vigne.

Angelina Jolie n'a pas encore répliqué, mais dans cette bataille qu'est leur divorce, nul doute qu'elle le fera bientôt. Pour le moment, elle se concentre sur la garde de ses enfants, alors qu'elle demande de l'obtenir en exclusivité. Brad Pitt, quant à lui, souhaite garder le droit de voir ses enfants régulièrement mais l'actrice l'accuse d'être un danger avec eux.

Le divorce aurait été décidé après une violente dispute entre l'acteur et son fils aîné Maddox, aujourd'hui âgé de 20 ans. La fratrie est également composée de Pax, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 15 ans et des jumeaux Knox et Vivienne, 13 ans.