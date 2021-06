Angelina Jolie réconfortée : ses enfants lui font une belle surprise pour ses 46 ans

Angelina Jolie est une mère aimante avec sa petite tribu. L'ex-femme de Brad Pitt, avec qui les choses ne s'arrangent pas, a eu six enfants avec l'acteur de 57 ans. Pour fêter les 46 ans de leur maman, Maddox (19 ans), Pax (17 ans), Zahara (16 ans), Shiloh (15 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (12 ans) ont décidé d'emmener leur mère au restaurant pour célébrer ce moment important. Accompagnée de ses six enfants, l'actrice oscarisée a profité d'un dîner en famille au restaurant TAO situé à Los Angeles. "Ils ont passé une super journée à la maison, puis les enfants l'ont surprise avec un dîner au restaurant", a confirmé une source auprès du journal People.

Un très beau cadeau pour Angelina Jolie, qui continue d'être émerveillée par l'amour que lui donne ses enfants. Quelques semaines plus tôt, au moment de la fête des Mères, celle que l'on retrouvera prochainement dans The Eternals s'est dit ravie de l'attention que lui portent ses six enfants. "Ils ont toujours été incroyables pour la fête des Mères. Ce qui est génial, c'est que je ne planifie rien, je ne fais rien du tout et ils travaillent tous ensemble pour me surprendre", a-t-elle déclaré dans Extra. Une attitude qui touche beaucoup l'actrice, mais pas seulement pour le cadeau. "Simplement savoir qu'ils font quelque chose ensemble et qu'ils pensent à quelque chose ensemble, et qu'ils en aient vraiment envie et qu'ils trouvent ça important me fera toujours pleurer", avait-elle ajouté.

Une mère très émotive

Remplie d'émotions au moment de recevoir ses cadeaux, Angelina Jolie ne peut que rarement contenir ses larmes. "Ils se moquent toujours du fait que ça me fasse pleurer très rapidement. Ils rigolent à propos du nombre de fois où je vais pleurer dans la journée ou de ma rapidité à pleurer et ils disent "Ça y est, elle recommence !", partageait-elle.

Quelques semaines après avoir perdu une bataille dans son divorce avec Brad Pitt - il obtenu la garde partagée des enfants - Angelina Jolie retrouve donc le sourire auprès de ses six enfants. Très proches d'elle, ils n'hésitent pas à mettre les petits plats dans les grands pour leur maman adorée !