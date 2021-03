Angelina Jolie : Son fils Maddox témoigne contre Brad Pitt et dresse un portrait "peu flatteur"

Les choses se dégradent progressivement entre les deux ex. En procédure de divorce depuis des mois et des mois, Angelina Jolie vient de recevoir un petit coup de pouce puisque son fils aîné Maddox a témoigné en sa faveur, contre Brad Pitt. Comme le révèle Us Weekly le jeudi 18 mars 2021, l'aîné de la famille "a déjà sa version des faits, en tant qu'adulte, concernant le conflit en cours, et ce n'était pas très flatteur pour son père." On apprendrait également, dans ces aveux, que le jeune homme de 19 ans souhaiterait supprimer légalement le nom de famille de l'acteur de ses papiers d'identité pour ne conserver que celui de maman.

Ce n'est un secret pour personne : l'entente entre Brad Pitt et Maddox est plus que bancale. En 2016, une courte enquête avait même été ouverte contre le comédien qui se serait montré "verbalement et physiquement abusif" avec ses enfants lors d'un déplacement en jet privé. S'ajoute à cette affaire, un peu vite oubliée, les récentes accusations d'Angelina Jolie. Comme le rapportait The Blast il y a quelques heures, elle se préparerait à "apporter des preuves de violences conjugales", témoins à la clé pour prouver ses dires. Elle aurait même déposé de nouveaux documents auprès de la justice.

Les enfants ont déjà été utilisés par Angelina pour blesser Brad

"Au cours des quatre dernières années et demie, un certain nombre de déclarations d'Angelina ont été examinées mais non étayées, explique un proche de Brad Pitt à Us Weekly. Les enfants ont déjà été utilisés par Angelina pour blesser Brad. Cette nouvelle fuite de documents a été réalisée pour lui faire du mal." Angelina Jolie et Brad Pitt se sont mariés en France en 2014 et se sont séparés deux ans plus tard, après 12 ans de vie commune.

Cette procédure de divorce est primordiale pour les deux acteurs puisque, outre l'aspect financier, la garde des enfants se joue. Le père de Maddox, Pax - 17 ans -, Zahara - 16 ans -, Shiloh - 14 ans - et des jumeaux Knox et Vivienne - 12 ans - encourage la garde partagée, alors que leur mère préfèrerait obtenir la garde exclusive. Ce qui pourrait lui permettre, par exemple, de déménager où bon lui semble en famille...