Brad Pitt en guerre contre Angelina Jolie : la garde des enfants encore en jeu...

La hache de guerre n'a jamais été enfouie bien loin... mais voilà que Brad Pitt et Angelina Jolie ont décidé de la déterrer sans délai. Alors que tout semblait aller au mieux entre les deux ex, et que Monsieur a été aperçu de nombreuses fois en moto devant la porte de Madame Smith récemment, ni l'un ni l'autre ne se rend plus en thérapie de famille, comme l'a expliqué UsWeekly le jeudi 10 septembre 2020.

"La tension grimpe entre eux à cause de ça" explique une source de la publication. Et comme d'habitude, Angelina Jolie et Brad Pitt se disputent la garde de leur six enfants. Le comédien voudrait que Pax, 16 ans, Zahara, 15 ans, Shiloh, 14 ans, and les jumeaux de 12 ans Knox et Vivienne soient avec lui 50% du temps. Quant à Maddox, 19 ans, il peut décider de lui-même où il vit et il est de notoriété publique qu'il n'est pas en très bon terme avec papa...

Ces termes sont inacceptables pour Angelina

Brad Pitt a très envie de se rapprocher de sa famille. En février dernier, il avait dédié l'Oscar obtenu pour le rôle de Cliff Booth dans Once Upon a Time... in Hollywood – de Quentin Tarantino – à ses fils et ses filles. Le problème, c'est que les enfants sont scolarisés en Californie, sauf Maddox qui étudie à Séoul en Corée du Nord. Or, l'actrice aurait des envies d'ailleurs et envisagerait d'installer toute sa petite troupe à Londres. "Brad veut la garde légale et physique de ses enfants, poursuit-on dans UsWeekly. Mais ces termes sont inacceptables pour Angelina. Elle réfléchira à un accord avec lui seulement si ils peuvent partir de Los Angeles."

J'adorerais vivre à l'étranger

Brad Pitt et Angelina Jolie se sont séparés en septembre 2016. À plusieurs reprises, l'ex épouse avait évoqué un certain regret vis-à-vis du fait qu'elle devait s'adapter à la vie et à la carrière de son ancien partenaire. "J'adorerais vivre à l'étranger, détaillait-elle déjà dans les colonnes du magazine Harper's Bazaar. Et je le ferai dès que tous mes enfants auront 18 ans. Mais pour l'instant, je dois rester posée pendant que leur père a choisi de vivre sa vie..."