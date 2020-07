Brad Pitt et Angelina Jolie enfin rabibochés : ce qui les a beaucoup aidé

Quatre ans après leur rupture chaotique, et près d'un an après l'officialisation de leur divorce, Brad Pitt et Angelina Jolie semblent finalement avoir trouvé un équilibre familial. A en croire une source du magazine People citée le 8 juillet 2020, les deux acteurs s'accordent aujourd'hui sur la garde partagée de leur tribu : Maddox (18 ans), Pax (16 ans), Zahara (15 ans), Shiloh (14 ans), et les jumeaux Knox et Vivienne (12 ans).

"Ils avaient vraiment besoin d'aide pour résoudre tous les problèmes de la garde partagée et comment Brad pouvait être un papa à nouveau, a-t-il été rapporté au magazine. Puisque les enfants sont plus grands, ils n'ont plus à faire face aux problèmes de séparation d'Angie. Cela a pris beaucoup de temps, avec beaucoup de thérapie familiale, pour en arriver là. Les plus jeunes font les allers et retours entre leurs maisons et Brad adore passer le plus de temps possible avec eux. Il semble beaucoup plus heureux."

Des relations si apaisées que la star oscarisée pour son rôle dans Once upon a time in Hollywood a même passé du temps chez son ex-femme, dans le quartier de Los Feliz, à Los Angeles, le 23 juin dernier. "Ils ont choisi de vivre l'un près de l'autre [Brad Pitt habite lui à Malibu, NDLR] comme ça ils peuvent faire des allers et retours pour les enfants. Cette semaine ce n'était pas la première fois que Brad et Angelina passaient du temps ensemble chez elle. Ils sont maintenant dans une bien meilleure relation amicale", a récemment confié une source Entertainment Weekly.