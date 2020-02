Oscars 2020 : Brad Pitt, "sous le choc", dédie sa victoire à ses enfants

L'émotion était palpable, ce dimanche 9 février 2020 au Dolby Theatre de Los Angeles. Tout particulièrement pour Brad Pitt, qui, après plus de trente ans de carrière, a finalement été récompensé du côté des Oscars.

Cette 92e cérémonie, c'était un peu la sienne, lui qui a obtenu la statuette tant convoitée du Meilleur acteur dans un second rôle pour avoir incarné Cliff Booth dans Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino. Son deuxième Oscar, après celui glané en 2014 en tant que producteur de Twelve Years A Slave, mais son premier dans une catégorie d'interprétation en quatre nominations. En montant sur les planches recevoir le trophée et prononcer son discours de remerciement, il n'a pas oublié de citer le réalisateur du film, ni son camarade Leonardo DiCaprio.

"Je suis un peu sous le choc. Je ne suis pas le genre à regarder en arrière, mais (cet Oscar) m'y pousse", a commencé par dire l'acteur de 56 ans, repensant à l'actrice Geena Davis et au réalisateur Ridley Scott, qui lui ont donné "sa première chance" (Thelma et Louise, en 1991) après qu'il a débarqué à Hollywood. "Il était une fois à Hollywood, tout est dit", a-t-il ajouté, paraphrasant malicieusement le titre du film de Quentin Tarantino qui lui a permis de décrocher le graal et adressant un hommage particulier aux cascadeurs, un métier de l'ombre mais tellement essentiel.

Très ému et les yeux humides, Brad Pitt a terminé en ayant une pensée toute spéciale pour sa famille : "À mes enfants, qui donnent de la couleur à tout ce que je fais. Je vous aime", a-t-il déclaré.

Ces quelques mots de l'acteur tombent à pic alors qu'il s'est un peu éloigné de sa tribu, tout particulièrement de Maddox, 18 ans. L'aîné des enfants Jolie-Pitt s'est envolé en septembre dernier en direction de la Corée du Sud pour étudier la chimie à l'Université de Yonsei. Il en était notamment venu aux mains avec papa lors d'un voyage en avion mouvementé et tente désormais, tant bien que mal, de faire la paix. Quant à Pax – 16 ans –, Zahara – 15 ans –, Shiloh – 13 ans – et les jumeaux Vivienne et Knox – 11 ans, ils sont restés avec leur mère Angelina Jolie. "J'adorerais vivre à l'étranger, expliquait-elle chez Harper's Bazaar. Et je le ferai dès que tous mes enfants auront 18 ans. Mais pour l'instant, je dois rester posée pendant que leur père vit sa vie."

