Brad Pitt annule sa venue aux BAFTAs en dernière minute pour "raison familiale"

Le Royal Albert Hall de Londres s'est embrasé au rythme du septième art, le 2 février 2020. À l'occasion de la 73e cérémonie des BAFTAs, les acteurs, réalisateurs et autres talents liés au monde du cinéma ont été récompensés pour leur travail. Mais l'un des lauréats manquait à l'appel : Brad Pitt, qui aurait pourtant eu l'occasion de monter sur scène afin de récupérer l'award du Meilleur acteur dans un second rôle pour avoir incarné Cliff Booth dans Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino. Sauf qu'il avait mieux à faire, loin, bien loin de l'Angleterre, et qu'il a "annulé sa venue à la dernière minute" pour "raison familiale", expliquent les sources du Sun.

Brad a tout abandonné

Vous le savez sans doute, entre Brad Pitt et son grand fils Maddox, le temps n'est pas au beau fixe. Sauf que le duo envisagerait une accalmie. Le comédien a en réalité évité les BAFTAs pour tenter de rétablir une relation saine entre son aîné et lui. "Il lui a donné une occasion de parler et donc, Brad a tout abandonné pour pouvoir le voir, précise-t-on. Être père est la chose la plus importante dans sa vie et il ferait n'importe quoi pour que les choses s'améliorent entre eux." Depuis la rentrée 2019, Maddox étudie la chimie à l'Université de Yonsei en Corée du Sud. Interrogé sur le campus par Just Jared à propos des liens qu'il entretient avec papa, il s'était contenté de commenter : "Ce qui doit arriver arrivera." Le changement, c'est maintenant.

Brad Pitt a-t-il frappé Maddox ?

Brad Pitt a profité des vacances de son fils, loin des bancs de la fac, pour le rejoindre. C'est donc pour ça qu'il a annulé son voyage, prévu depuis bien longtemps, en direction de Londres. Leur point de discorde date de l'année 2016. Lors d'un trajet en avion, une grosse dispute aurait éclaté entre Angelina Jolie et son ex. En s'interposant, Maddox – 15 ans à l'époque – aurait reçu des coups de la part de son père, ivre au moment des faits. Pas étonnant que, malgré des mois de thérapie familiale, les choses restent relativement tendues entre eux...