Lily-Rose Depp en dentelle transparente face à Scarlett Johansson aux BAFTA

Charlize Theron est apparue en pleine forme à son arrivée sur le tapis rouge, non loin d'Al Pacino, Emilia Clarke, Quentin Tarantino, Zoë Kravitz ou encore Hugh Grant. La sublime Sud-Africaine a également pu croiser Kate Middleton et le prince William, présent en tant que président de la British Academy of Film and Television Arts. Tous ont ainsi vu voir Joaquin Phoenix remporter un nouveau trophée pour son rôle dans Joker. De son côté, le réalisateur Sam Mendes est reparti avec les prix du Meilleur film et du Meilleur réalisateur pour 1917. Grand absent de la cérémonie, Brad Pitt a malgré tout chargé sa camarade Margot Robbie de remercier l'Académie pour son prix du Meilleur acteur dans un second rôle avec un discours tout aussi audacieux qu'amusant.