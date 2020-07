Brad Pitt et Angelina Jolie réconciliés pour de bon ? L'acteur vu chez son ex !

Après une longue bataille judiciaire peu agréable, Brad Pitt (56 ans) et Angelina Jolie (45 ans) ont divorcé en 2019. L'ancien couple avait depuis le plus grand mal à communiquer sereinement, l'éducation des enfants étant un véritable sujet de crispation... Mais les choses évoluent dans le bon sens.

Comme le rapporte le Mail Online, Brad Pitt a été vu sur sa moto, sortant du domicile d'Angelina Jolie le 23 juin 2020, dans le quartier de Los Feliz à Los Angeles. Le site a eu vent de cette rencontre inattendue et relate que l'acteur oscarisé pour son rôle dans Once Upon A Time In Hollywood... y a passé deux bonnes heures. Du côté d'Entertainment Weekly, une source a donné quelques précisions sur les visites de l'acteur à son ex-femme. "Ils ont choisi de vivre l'un près de l'autre [Brad Pitt habite lui à Malibu, NDLR] comme ça ils peuvent faire des allers et retours pour les enfants. Cette semaine ce n'était pas la première fois que Brad et Angelina passaient du temps ensemble chez elle. Ils sont maintenant dans une bien meilleure relation amicale", a relaté une source. Ce qui confirme de précédentes rumeurs sur le réchauffement de leurs relations.

Brad Pitt et Angelina Jolie éduquaient ensemble leurs six enfants avant leur divorce : Maddox (18 ans), Pax (16 ans), Zahara (15 ans), Shiloh (14 ans), Vivienne et Knox (11 ans). "Brad et Angelina veulent que leurs enfants soient en bonne santé et heureux, et qu'ils bénéficient du soutien de leurs deux parents. Il a fallu des années pour aller mieux et ils sont enfin à une période où ils peuvent être des co-parents d'une manière vraiment saine", a ajouté la même source.

Outre leurs enfants, les anciens amants sont aussi liés par... l'alcool. En effet, ils produisent de longue date un rosé multi-récompensé, à Miraval en France. Prochainement, l'ex-couple va aussi se lancer dans le champagne avec Fleur de Miraval. De quoi conserver des liens encore un bon bout de temps...