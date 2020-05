Angelina Jolie et Brad Pitt réconciliés ? "Ils s'entendent beaucoup mieux..."

Mais que voilà une bonne nouvelle ! Après des mois de bataille juridique, Angelina Jolie et son ex-mari Brad Pitt auraient enterré la hache de guerre. L'élément déclencheur ? Leur divorce, qui a été officiellement déclaré l'année dernière, et le fait qu'ils se seraient enfin mis d'accord sur la garde partagée de leurs six enfants. "Ils s'entendent beaucoup mieux, explique une source à Entertainment Tonight. Ils ont parcouru un long chemin." Ce qui tombe plutôt bien puisque Shiloh a célébré ses 14 ans le mercredi 27 mai 2020 et qu'elle comptait bien souffler ses bougies avec tout le monde !

Elle a bien grandi depuis sa participation, en 2009, à L'étrange histoire de Benjamin Button. Et c'est bien simple : papa a toujours des étoiles dans les yeux quand il les pose sur elle. "Shiloh est proche de ses deux parents, poursuit cette même source. Tous les enfants attendaient avec impatience son anniversaire, qu'ils prévoyaient de célébrer avec un gâteau. Brad est vraiment fier d'elle, de ce qu'elle est devenue. Il adore le fait qu'elle reste fidèle à elle-même et qu'elle soit si généreuse avec ses frères et soeurs." En Amérique, les citoyens sont toujours appelés à rester confinés à cause de la pandémie du coronavirus. La famille Jolie-Pitt, éclatée un peu partout à travers le globe – Maddox, par exemple, étudie en Corée –, est toutefois parvenue à se réunir pour affronter la maladie.

Brad Pitt, papa poule ?

Toujours est-il que, malgré ce qu'affirme Angelina Jolie, Brad Pitt prend son rôle de père très à coeur. Auprès du magazine Harper's Bazaar, dont elle faisait la couverture, la comédienne regrettait de devoir attendre que chacun de ses enfants – Maddox, 18 ans, Pax, 16 ans, Zahara, 15 ans, Shiloh, 14 ans, et les jumeaux de 11 ans, Knox et Vivienne – atteigne la majorité pour pouvoir partir vivre, elle, à l'étranger. "Pendant que leur père a choisi de vivre sa vie", précisait-elle. Et pourtant, il semblerait que la famille soit primordiale pour son ex-époux. "Il dit toujours à ses amis qu'il en apprend énormément à propos de la vie en leur compagnie", conclut la source d'Entertainment Tonight. Il lui reste, toutefois, deux ou trois problèmes à régler avec Maddox...