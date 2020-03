Angelina Jolie : Shiloh marche difficilement, en béquilles, après l'opération

Angelina Jolie est une petite cachotière. Des mois durant, elle n'avait avoué à personne que ses deux filles aînées nécessitaient l'assistance des spécialistes. Mais la peine et la douleur appartiennent au passé. Après avoir subi une opération au niveau de la hanche, Shiloh – 13 ans – a profité d'une petite sortie cinéma, auprès de maman, Vivienne, Knox et Zahara. La jeune adolescente a été aperçue, à la sortie du véhicule familial, un modèle SUV, le 9 mars 2020. Aidée par la comédienne, elle s'est déplacée à la force de ses bras dans les rues de Los Angeles, à l'aide de béquilles, pour assister à la projection. Pas si mal, pour un lundi.

J'ai passé les deux derniers mois en chirurgie

Shiloh n'est pas la seule à avoir été prise en charge par un établissement médical. Sa grande soeur Zahara, 15 ans, a elle aussi eu droit à sa part de souffrance – un mal qui reste cependant un mystère. C'est ce qu'a révélé Angelina Jolie, soudainement, dans une tribune écrite pour le Time magazine. "J'ai passé les deux derniers mois en chirurgie avec ma fille aînée et, il y a quelques jours, j'ai vu sa soeur cadette subir une opération de la hanche, précisait-elle dans l'édition de dimanche. Elles savent que j'écris ceci, parce que je respecte leur vie privée ; nous en avons discuté ensemble et elles m'ont encouragée à écrire. Elles comprennent que surmonter les défis médicaux et lutter pour survivre et guérir est quelque chose dont elles peuvent être fières."

J'ai vu mes filles s'occuper les unes des autres

L'une est en convalescence, l'autre semble tirée d'affaire. Lors de cette sortie 7e art, Zahara marchait comme une reine sur le bitume de Los Angeles, vêtue d'une longue chemise en flanelle. Il est temps pour elle de prendre soin des membres de son clan, dont Shiloh et sa mobilité complexe. "J'ai vu mes filles s'occuper les unes des autres, poursuivait Angelina Jolie. Ma plus jeune fille [Vivienne] a joué les infirmières avec sa soeur J'ai vu comment toutes mes filles mettaient si facilement tout de côté pour s'occuper les unes des autres tout en étant heureuses d'aider celles qu'elles aiment. Je les ai regardées faire face à la peur avec un courage plein de détermination !" La force, l'amour sont décidément des valeurs inscrites dans le patrimoine génétique, chez les Jolie...