Angelina Jolie panse ses blessures, entourée de Shiloh, Zahara et Pax

Sortie famille pour Angelina Jolie le lundi 2 septembre 2019. Elle qui a tant de mal à se remettre du départ de Maddox pour la Corée du Sud a trouvé le réconfort à l'aide de ses autres enfants. Pour se changer les idées, la comédienne de 44 ans est allée se remplir la panse au restaurant Fig & Olive, dans le quartier de West Hollywood de Los Angeles, en compagnie de Shiloh, de Zahara et de Pax. Aperçue dans les rues voisines, la petite tribu a eu l'air de passer un moment délicieux en tout point. Pas de trace, en revanche, de ses jumeaux de 11 ans Knox et Vivienne.

Fin août 2019, Maddox a fait sa rentrée scolaire à l'Université de Yonsei pour étudier la biochimie. Un véritable crève-coeur pour la maman de six, qui a très mal vécu cet éloignement géographique si subit. "Quand vous savez que vos enfants s'aiment les uns les autres et que vous voyez la façon avec laquelle ils se donnent des mots, s'enlacent, se soutiennent, alors vous vous dites qu'ils iront bien et qu'ils pourront toujours compter les uns sur les autres", confiait-elle dans Entertainment Tonight à propos de leurs adieux. Du côté d'OK! Magazine, elle s'est aussi souvenue que son grand fils avait été particulièrement exemplaire face à la détresse maternelle.

Angelina Jolie fond en larmes

"Oui, j'ai pleuré, précise la star de Maléfique. Il a été très doux et m'a fait un très long câlin. C'était cette sorte de transfert, quand votre enfant commence à prendre soin de vous et s'assure que vous allez bien." En 2016, Maddox a connu une dispute violente avec son père, Brad Pitt. Depuis, les deux hommes ne se voient plus... ou se voient entourés de thérapeutes. Peu de chance, donc, que l'ex d'Angie réserve son voyage sur Easyjet en espérant arranger les choses. Maman, en revanche, risque d'être plus envahissante. Comme elle l'a glissé entre deux phrases, elle n'est pas à l'abri de prendre l'avion dans les prochaines semaines. Prôner la fierté et l'indépendance... mais pas trop.